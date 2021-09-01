На фестивале "Тюменская осень" угощают гречкой с тушенкой и горячим чаем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Еще две тысячи подарков ждут гостей фестиваля "Тюменская осень"

1 тыс. 200 человек угостили гречневой кашей с тушенкой у поликлиники № 12 на ул. Народной в рамках фестиваля "Тюменская осень" 19 сентября.

Об этом рассказала координатор площадки Ирина Кокшарова.

"Не первый год работаем на подобных фестивалях, горожанам очень нравится эта каша, ее приходят отведать даже семьями. Говорят, что дома пробуют делать, но так вкусно никогда не получается. А еще мы предлагаем гостям фестиваля горячий чай с сахаром. Погода сегодня прохладная, поэтому он пользуется спросом. Кипяток готовим на полевой кухни, на дровах, и потом разливаем в чайники", - добавила она.

По словам директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Аванпост" Николая Савченко, всего для площадок фестиваля было закуплено более одной тонны гречневой крупы и более 500 кг тушенки, что составляет более 100 тыс. порций.

"Полевая кухня требует особой технологии приготовления - продукты закладываем слоями на глубину половника, чтобы мясо не скапливалось в одном месте, а было распределено равномерно. И гречневая крупа перед варкой обязательно обжаривается, тогда она становится такой рассыпчатой. Так получается настоящая солдатская каша. Полевые кухни открыты на 50 площадках фестиваля в Тюмени", - сообщил он.

Ирина Шемякина