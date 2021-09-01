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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Автомобиль Lada Granta и два iPhone 11 получили тюменцы в суперигре викторины 19 сентября

Общество, 12:55 19 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победители четвертой суперигры викторины в рамках фестиваля "Тюменская осень" определились 19 сентября в прямом эфире телеканала "Тюменское время", который начался в 11 часов.

Татьяна стала автовладельцем машины Lada Granta. Мама двух дочерей правильно ответила на вопросы ведущего телеканала о древней столице тюменского ханства.

Два смартфон iPhone 11 выиграли тюменские пенсионеры: Роза и Юрий.

Участники викторины, которые в прямом эфире не смогли правильно ответить на вопросы, получают утешительные подарки: свитшот, два сертификата на посещение термального курорта "ЛетоЛето" и книгу о Тюменском крае.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 сентября тюменцы получили более 500 подарков – это телефоны, парогенераторы, кофе-машины, Яндекс-станции и многое другое. А квартира в новом районе Тюмени досталась Татьяне, которая верно ответила на вопросы об Андреевском озере.

19 сентября суперигра викторины выйдет в прямой эфир еще несколько раз. Их можно увидеть в эфире "Тюменского времени" или в социальных сетях канала.

Елена Степанян

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# викторина , фестиваль Тюменская осень

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