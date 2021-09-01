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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Фотогалерея: на фестивале "Тюменская осень" еще много подарков

Общество, 11:10 19 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Свежая и недорогая продукция радует тюменцев на ярмарках «Тюменской осени»

Сладости, бытовую технику, телефоны, Яндекс-станции подарят участникам фестиваля "Тюменская осень" за правильные ответы на вопросы викторины 19 сентября.

Тюменцев, которые решили пройти во второй тур викторины, ожидают более крупные подарки - квартира, машины. Счастливчиков определят в прямых эфирах на телеканале "Тюменское время", начало в 11, 14, 17 и 20 часов.

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# викторина

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