Фотогалерея: на фестивале "Тюменская осень" еще много подарков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Свежая и недорогая продукция радует тюменцев на ярмарках «Тюменской осени»

Сладости, бытовую технику, телефоны, Яндекс-станции подарят участникам фестиваля "Тюменская осень" за правильные ответы на вопросы викторины 19 сентября.

Тюменцев, которые решили пройти во второй тур викторины, ожидают более крупные подарки - квартира, машины. Счастливчиков определят в прямых эфирах на телеканале "Тюменское время", начало в 11, 14, 17 и 20 часов.