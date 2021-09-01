Тюменская пенсионерка Татьяна стала обладательницей квартиры по итогам викторины
Тюменская пенсионерка Татьяна стала обладательницей квартиры по итогам викторины в рамках фестиваля "Тюменская осень". Ее имя назвали в прямом эфире на телеканале "Тюменское время" 18 сентября.
Пенсионерка правильно ответила на два вопроса, которые ей задал ведущий Артем Фирсов: "Где в окрестностях Тюмени находятся восемь городищ и более 150 памятников археологии? " и "Какой музей расположен в этом районе?". Давалось пять секунд на обдумывание каждого задания.
Обладателя квартиры определили с первого раза.
Финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова отметила, что квартиры, приготовленные в качестве суперподарков на викторине "Тюменская осень", расположены в разных частях города, в современных жилых комплексах.
Еще одна пенсионерка Людмила получила автомобиль Lada Granta.
Также на телеканале "Тюменское время" уже определились с владельцами наушников и телевизора. Участники игры в эфире, ответившие неправильно, все равно получат утешительные подарки: свитшот, два сертификата на посещение термального курорта "ЛетоЛето" и книгу о Тюменском крае.
Принять участие в викторине фестиваля "Тюменская осень" тюменцы смогут и 19 сентября. С адресами площадок, где проводится праздник, можно ознакомиться на сайте Благотворительного фонда развития города Тюмени. 19 сентября на телеканале "Тюменское время" запланированы три прямых включения.
Инна Пахомова