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Тюменская пенсионерка Татьяна стала обладательницей квартиры по итогам викторины

Общество, 21:48 18 сентября 2021

скриншот с прямого эфира телеканала "Тюменское время" | Фото: скриншот с прямого эфира телеканала "Тюменское время"

Тюменская пенсионерка Татьяна стала обладательницей квартиры по итогам викторины в рамках фестиваля "Тюменская осень". Ее имя назвали в прямом эфире на телеканале "Тюменское время" 18 сентября.

Пенсионерка правильно ответила на два вопроса, которые ей задал ведущий Артем Фирсов: "Где в окрестностях Тюмени находятся восемь городищ и более 150 памятников археологии? " и "Какой музей расположен в этом районе?". Давалось пять секунд на обдумывание каждого задания.

Обладателя квартиры определили с первого раза.

Финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова отметила, что квартиры, приготовленные в качестве суперподарков на викторине "Тюменская осень", расположены в разных частях города, в современных жилых комплексах.

Еще одна пенсионерка Людмила получила автомобиль Lada Granta.

Также на телеканале "Тюменское время" уже определились с владельцами наушников и телевизора. Участники игры в эфире, ответившие неправильно, все равно получат утешительные подарки: свитшот, два сертификата на посещение термального курорта "ЛетоЛето" и книгу о Тюменском крае.

Принять участие в викторине фестиваля "Тюменская осень" тюменцы смогут и 19 сентября. С адресами площадок, где проводится праздник, можно ознакомиться на сайте Благотворительного фонда развития города Тюмени. 19 сентября на телеканале "Тюменское время" запланированы три прямых включения.

Инна Пахомова

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# викторина , фестиваль Тюменская осень

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