Тюменца Леонида Бурова поздравили с днем рождения на фестивале "Тюменская осень"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Леонид Буров отметил 79-й день рождения 18 сентября. На площадке фестиваля "Тюменская осень" его и супругу Валентину ждал приятный сюрприз, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"Нас встретили словами поздравлений молодые ребята. Поздравляли дружно хором и подарили сладости. Это приятно. Хороший праздник", - говорит пенсионер.

Фестиваль "Тюменская осень" в Тюмени проходит на 200 площадках с 8 часов 30 минут до 19 часов. Горожане участвуют в викторине, посещают ярмарку, концерты.

Аниматор фестиваля на площадке у гимназии №49 Александр Крежевских отмечает, что тюменцы радуются празднику, охотно участвуют в представлениях. "Прекрасный праздник, прекрасная погода на фестивале "Тюменская осень". Приходите, участвуйте, поднимайте настроение себе и другим. Сделаем этот прекрасный день еще ярче", - призывает он.

На фестивале организовано голосование за лучший эскиз стелы "Город трудовой доблести". Гости отмечают номер понравившегося проекта, опускают его в специальную коробку.

Напомним, участвовать в фестивале "Тюменская осень" можно еще и завтра, 19 сентября.