Тюменская группа "Матрица" дала концерт на площадке "Тюменской осени"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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Концерт группы "Матрица" состоялся на площадке по ул. Монтажников, 41 в Тюмени, сообщает администрация города.

Коллектив исполнил лучшие творческие номера и поднял тюменцам настроение. На фестивальной площадке на ул. Широтной, 116 выступил фольклорный ансамбль "Росстань".

Организаторы фестиваля "Тюменская осень" отмечают, что жители города второй день уходят от них в хорошем настроении. Они с интересом участвуют в викторине на знание Тюмени.

За 17 сентября только на этой площадке в викторине приняли участие 455 человек. Их купоны отправили на суперигру на телеканал "Тюменское время". Трансляция второго этапа викторины проходит ежедневно. Следующие эфиры состоятся 18 сентября в 20 часов и 19 сентября в 11, 14 и 20 часов.