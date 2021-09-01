Нормативы ГТО сдают тюменцы на площадках "Тюменской осени"

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Веселые старты и нормативы ГТО предлагают пройти тюменцам на площадках фестиваля "Тюменская осень". У школы №25 по ул. Первомайской работают три спортивных организатора и четыре волонтера, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

По словам главного специалиста Тюменского городского многопрофильного центра по внедрению ГТО Юлии Кузнецовой, в фестивале "Выбираем спорт" можно участвовать семьями с детьми, компаниям друзей и всем желающим.

Сдача нормативов ГТО включает: отжимания или подтягивания, наклоны для проверки гибкости тела, упражнения по подъему туловища или проверке пресса, а также прыжки в длину. Организаторы записывают результаты каждого участника для общего итога.

За победу в веселых стартах семьи получат сертификат на бесплатное посещение одного из спортивных центров Тюмени. Подарки предусмотрены и другим победителям. Все они с логотипами фестиваля "Тюменская осень".