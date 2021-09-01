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"Тюменская осень" подарила гостям фестиваля 517 полезных вещей для дома

Общество, 17:37 18 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

517 подарков получили тюменцы на фестивале "Тюменская осень" 18 сентября к 16 часам.

Жители областной столицы отвечают на вопросы викторины, и если ответы правильные, уходят домой с разными полезными вещами.

Горожане стали обладателями 276 утюгов и 212 чайников, 11 пылесосов, четырех станций Яндекс, четырех пылесосов, четырех парогенераторов, трех кофемашин и трех роботов-пылесосов.

На площадках фестиваля выступают артисты и работают ярмарки, палатки здоровья. Викторина началась 17 сентября и продолжится 19 сентября.

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# викторина

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