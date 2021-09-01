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675 подарков вручили горожанам на фестивале "Тюменская осень"

Общество, 20:07 18 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

675 подарков получили жители областной столицы на фестивале "Тюменская осень" 18 сентября к 19 часам.

Тюменцы после правильных ответов на вопросы викторины стали обладателями 361 утюга и 278 чайников, 13 пылесосов, шести станций Яндекс, пяти микроволновок, четырех роботов-пылесосов, четырех парогенераторов, трех кофемашин и одного телефона.

Фестиваль "Тюменская осень" ждет горожан на своих площадках 19 сентября.

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# викторина , подарки

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