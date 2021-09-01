Свежая и недорогая продукция радует тюменцев на ярмарках "Тюменской осени"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Конфеты, творог, колбаса, масло – это и многое другое по ценам от тюменских производителей приобретают горожане на ярмарках фестиваля "Тюменская осень".

Как рассказала в интервью корреспонденту "Комсомольская правда-Тюмень" продавец площадки у школы №63 Светлана, тюменцы говорят о том, что цены на ярмарке гораздо ниже, чем в магазинах.

"К примеру, вчера приходил мужчина, взял пять пачек сливочного масла. Потом вернулся и взял еще десть. Говорит, сравнил цены: в магазине точно такое же масло стоит 120 рублей, а здесь 85 рублей. Понял, что выгодно и надо взять побольше", - говорит продавец.

Продукция на площадки "Тюменской осени" доставляется к 8 часам. Тюменцам предлагают боровские и пышминские яйца, конфеты фабрики "Квартет", пряники хлебокомбината "Колос", макароны, першинскую сметану, творог, колбасу из Ялуторовска и Ишима, и другое.

"Вкусно и недорого. Вчера брала здесь творог и сливочное масло, ничем не отличаются от тех, что в магазине, а купила по более низкой цене. Сегодня хочу взять колбаски, посмотрим, насколько она хваленная", - сказала тюменка Людмила Зырина.

Ярмарки фестиваля "Тюменская осень" продолжат работать до 19 часов 30 минут. Тюменцам также предлагают посетить гастрономический фестиваль - продегустировать продукцию местных производителей.

Работу площадок можно узнать на сайте.