Руслан Кухарук пожелал удачи участникам гастрономического фестиваля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" выступает на площадке фестиваля «Тюменская осень»

На площадках фестиваля "Тюменская осень" горожан угощают горячей кашей с мясом и чаем, также в городе проходит гастрономический фестиваль "Чайные традиции", где можно попробовать чай и сладости и приобрести свежую, качественную продукцию по ценам от производителя.

19 сентября продолжается викторина, правильно ответив на вопросы которой, тюменцы уходят домой с разными полезными вещами. Площадку у школы искусств "Лира" 19 сентября посетил Руслан Кухарук.

Глава города отметил, что представлять продукцию тюменских производителей по ценам гораздо ниже, чем в розничной сети, уже стало хорошей традицией.

"Думаю, что многие тюменцы, несмотря на погоду, воспользуются такой возможностью, - отметил он. - Мы посмотрели представленный здесь сегодня ассортимент, это традиционный местный иван-чай, а также продукция постоянных участников конкурса "Тюменская марка". Желаем продавцам удачи и расширения ассортимента".

Отметим также, что в течение трех дней на площадках фестиваля в Тюмени всем горожанам предлагают проголосовать за проект и место установки будущей стелы в честь присвоения областному центру почетного звания "Город трудовой доблести".

Николай Ступников