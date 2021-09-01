Фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" выступает на площадке фестиваля "Тюменская осень"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Артисты фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" радуют гостей фестиваля "Тюменская осень" композициями, которые бытовали в Тюменской области несколько веков назад, и современными песнями.

Тюменцы охотно подпевают и пускаются в пляс, заряжаются позитивом и нас радуют своим прекрасным настроением. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель ансамбля Руслана Лосева.

На площадке "Тюменской осени" у драмтеатра развернулась большая сцена, на которой и выступают вокалисты ансамбля. Концерт длится 30 минут. Третий день выступления артистов начинаются с 11 часов, а завершатся в 17 часов.

"У тюменцев еще есть возможность прийти на нашу площадку и услышать песни, которые пели наши прабабушки и прадедушки. Сплясать вместе с нами и наполниться положительной энергией", - говорит Руслана Лосева.

По словам руководителя фольклорного коллектива, эта осень подарила им массу приятных моментов. Так, 18 сентября их солистка Евгения Нелаева вышла замуж, и "ЯромилЪ" всем составом пожаловал к ней на свадьбу и дал концерт.

"Тюменская осень – особенно красивая, радостная, дарящая только светлые чувства. Счастья всем, любви и добра", - пожелала Руслана Лосева.

Анжела Лебедева