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Фотогалерея: фестиваль "Тюменская осень" дарит людям хорошее настроение

Общество, 17:34 19 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Артисты фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" радуют гостей фестиваля "Тюменская осень" на площадке у драмтеатра 19 сентября.

Тюменцы охотно подпевают и пускаются в пляс, заряжаются позитивом и прекрасным настроением.

Также в городе проходит гастрономический фестиваль "Чайные традиции", где можно попробовать чай и сладости, приобрести свежую качественную продукцию по ценам от производителя.

Еще на 50 площадках работает полевая кухня, где тюменцев угощают гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем. Секреты вкусного блюда рассказали организаторы. Всего для фестиваля было закуплено более одной тонны гречневой крупы и более 500 кг тушенки, что составляет более 100 тыс. порций.

А на прямых эфирах телеканала "Тюменское время" продолжают определять победителей викторины в рамках фестиваля, гражданам дарят наушники, смартфоны, бытовую технику, квартиры и машины.

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