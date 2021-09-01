Фотогалерея: фестиваль "Тюменская осень" дарит людям хорошее настроение
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Артисты фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" радуют гостей фестиваля "Тюменская осень" на площадке у драмтеатра 19 сентября.
Тюменцы охотно подпевают и пускаются в пляс, заряжаются позитивом и прекрасным настроением.
Также в городе проходит гастрономический фестиваль "Чайные традиции", где можно попробовать чай и сладости, приобрести свежую качественную продукцию по ценам от производителя.
Еще на 50 площадках работает полевая кухня, где тюменцев угощают гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем. Секреты вкусного блюда рассказали организаторы. Всего для фестиваля было закуплено более одной тонны гречневой крупы и более 500 кг тушенки, что составляет более 100 тыс. порций.
А на прямых эфирах телеканала "Тюменское время" продолжают определять победителей викторины в рамках фестиваля, гражданам дарят наушники, смартфоны, бытовую технику, квартиры и машины.