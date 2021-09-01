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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Участник фестиваля "Тюменская осень" Александр выиграл телевизор

Общество, 18:08 19 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современный телевизор с большой диагональю выиграл инженер-конструктор Александр в третьем этапе суперигры викторины фестиваля "Тюменская осень".

В прямом эфире телеканала "Тюменское время" он правильно ответил на вопросы про тюменский термальный курорт и набережную Туры. Еще несколько тюменцев выиграли наушники и смартфон iPhone 11.

Участники суперигры, не ответившие на вопросы, получат утешительные подарки — свитшоты, билеты в аквапарк "Лето-Лето" и книги о Тюменской области.

Заключительный этап суперигры в рамках фестиваля "Тюменская осень" начнется в 20 часов. Его можно посмотреть в эфире "Тюменского времени" и в соцсетях канала.


Елена Степанян

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# викторина

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