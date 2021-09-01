Квартиру и машину получили тюменцы в заключительном этапе суперигры на фестивале "Тюменская осень"

| Фото: скриншот видео ТК "Тюменское время" | Фото: скриншот видео ТК "Тюменское время"

Автомобиль и квартиру получили тюменцы на заключительном этапе суперигры в рамках фестиваля "Тюменская осень", который прошел в эфире телеканала "Тюменское время" с 20 до 21 часа.

Первой была возможность стать обладателем автомобиля Lada Granta. Ее упустили по разным причинам 3 претендента, чьи карточки поочередно вытягивали ведущие. Кто-то не смог ответить на все вопросы викторины, а кто-то неразборчиво заполнил карточку с номером телефона.

В итоге машину получила врач Наталья. Она отметила, что сумела выбрать верные варианты ответов на вопросы с помощью "магического мышления".

Вторым суперподарком стала квартира в областном центре. В отличие от предыдущего презента, ее обладатель определился с разу. Борис смотрел всей семьей прямой эфир. Какого же было удивление его, жены Марии и дочери Сони, когда именно их выбрала удача. Специалист в сфере продаж Борис правильно ответил на оба вопросы викторины и одночасье стал владельцем новенького жилья.

Напомним, что участники суперигры, не ответившие правильно на вопросы, получат утешительные подарки — свитшоты, билеты в аквапарк "Лето-Лето" и книги о Тюменской области.

В завершении прямого эфира зрителей заверили, что все талончики, загруженные в барабан во время фестиваля "Тюменская осень", будут уничтожены в целях сохранения в тайне персональных данных.