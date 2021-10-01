В Тюмени наградили волонтеров фестиваля "Выбираем спорт"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За помощь в организации семейного праздника "Выбираем спорт" наградили добровольцев в тюменском мультицентре "Контора пароходства" 13 октября.

72 участникам тюменского спортивного движения вручил благодарности и памятные призы директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Сергей Борисевич.

"Около четырех тысяч жителей приняли участие в фестивале "Выбираем спорт", и этот праздник удался благодаря вам. Разрешите поблагодарить вас за ту работу, которую вы провели. Предлагаю вам не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше. Благодаря опыту, который вы приобретаете, вы можете участвовать в мероприятиях всероссийского, международного уровней", — отметил Сергей Борисевич.

На фестивале "Выбираем спорт" волонтеры работали на 38 площадках, где принимали нормативы ГТО, проводили викторины и веселые старты.

Напомним, семейное спортивное мероприятие прошло с 17 по 19 сентября в рамках фестиваля "Тюменская осень".