38 площадок для семейного спорта работали в Тюмени с 17 по 19 сентября

| Фото: Тюменская область сегодня | Фото: Тюменская область сегодня

38 площадок для семейного спорта работали в Тюмени с 17 по 19 сентября, сообщает "Тюменская область сегодня".

Первые два дня мероприятия проходили на открытом воздухе, 19 сентября сдачу норм ГТО из-за погоды перенесли в спортивные залы. Тюменка Светлана Власова с двумя сыновьями пришла на площадку в школе № 92. По ее словам, такие фестивали семейного спорта сплачивают семьи.

"В Тюмени достаточно проводится подобных семейных мероприятий: велосипедные, ходовые, забеги. Фестиваль "Выбираем спорт" - один из таких. Мы рады, что у нас есть возможность проверить свои силы. Семья у нас спортивная. Мы за здоровый образ жизни, и всегда стараемся посещать такие мероприятия.Нужно еще потренироваться, чтобы получить золотой значок ГТО", - резюмировала тюменка.

В спортивных мероприятиях можно было поучаствовать не только с семьей, но и с друзьями. Главное условие: в команде должно быть не менее трех человек. Если такое количество не набиралось, можно было присоединиться к незнакомцам.

Семьи-победители получили сертификат на бесплатное посещение одного из спортивных центров Тюмени, также бутылочки для воды, стаканчики.