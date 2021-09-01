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Александр Моор поздравил работников отрасли машиностроения с праздником

Губернатор, 10:39 26 сентября 2021

ГМС "Нефтемаш" | Фото: ГМС "Нефтемаш"

Машиностроение является одним из важнейших направлений развития региональной экономики.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов отрасли машиностроения с профессиональным праздником.

Глава региона подчеркнул, что тюменские предприятия вносят значительный вклад в формирование нефтегазового кластера страны и региона.

"Профессионализм, ответственность, предприимчивость, опыт и знания позволяют нашим машиностроителям успешно реализовать масштабные проекты, модернизировать производство, расширять ассортимент выпускаемой продукции и осваивать новые рынки сбыта", - говорится в поздравлении.

Александр Моор пожелал тюменским машиностроителям крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых побед.

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# Александр Моор , машиностроение , поздравление

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