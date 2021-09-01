Светлана Канаткина: для нас самое большое достижение - наша семья и дети

| Фото: Светлана Канаткина | Фото: Светлана Канаткина

Первое место в номинации "Многодетная семья" в рамках конкурса "Семья года 2021" заняла семья Канаткиных из Тюмени.

"Самое большое наше достижение – наша семья и дети! Семья должна развиваться, и дети, и родители – учиться и взрослеть. Учиться многим вещам: давать друг другу свободу, понимать друг друга даже тогда, когда сделать это совсем непросто, решать возникающие по пути задачи. Взрослеть одновременно, а не врозь, – как правило, супругам приходится взрослеть вместе с чадом и проживать с ним все этапы развития", - поделилась хранительница очага Светлана Канаткина.

В семье Канаткиных у каждого есть дело по душе. Старшие дочери занимаются в театральной студии, играют в шахматы. Анне - 19 лет, она учится играть на гитаре, Марии - 16 лет, она рисует, занимается танцами и скалолазанием. Илье - 12 лет, он любит лепить и танцевать. Людмила в свои 10 лет увлекается тем же, чем и старшие: рисует, лепит, конструирует. Льву скоро исполнится 8 лет, он член команды КВН. В 2021 году впервые в составе команды принимал участие в фестивале.

"Старшие дети любят устраивать дома целые представления, задействуя в них подручные средства и привлекая к участию всех маленьких членов семьи. Мы с отцом выступаем благодарными зрителями. Для нас гармоничная и успешная семья та, в которой детям прививают семейные ценности. Для нас важно, чтобы дети умели любить, доверять, уважать друг друга, были бы добрыми, верными и следовали семейным ценностям", - отметила Светлана Канаткина.

Есть в семье Канаткиных и свои традиции. Вместе они отмечают дни рождения, Новый год, 9 Мая, праздник Светлой Пасхи и другие знаменательные даты.

"Каждый вечер за кухонным столом мы собираемся и обсуждаем друг с другом прошедший день. Делимся новостями, проблемами, кого-то журим, кого-то хвалим. Похоже на вечерний огонек, как в детских лагерях. Мы учимся обсуждать проблемы, проговаривать и выговаривать все спорные моменты. Мы не избегаем конфликтов. Это, на наш взгляд, самая лучшая традиция, и мы надеемся, что наши дети последует этой традиции в своей семейной жизни", - добавила Светлана Канаткина.

Также в семье Канаткиных есть общее увлечение – это совместные поездки, изучение окружающего мира. Родители показывают детям красоту природы.

"Семьи, объединенные какой-то общей страстью, держатся на куда более прочных связях, чем просто на привычке жить вместе. Нам всегда есть, о чем поговорить. Мы были в разных местах России и за рубежом. Нам нравится путешествовать на машине. Мы побывали в Башкирии, в Белокурихе, на Южном и Среднем Урале, в Крыму, Казахстане, в Краснодарском крае. Мы открываем для себя родную природу. Летом и зимой стараемся выезжать за город. В окрестностях Тюмени много мест, где стоит побывать с детьми. Мы сплавлялись по Пышме, ходим на лодке по различным озерам, гуляем по лесам и паркам, выезжаем на страусиную и лосиную фермы. Показываем детям не только красоту природы, но и знакомим их с историей и культурой родного края. Мы любим свою малую родину и хотим передать эту любовь нашим детям", - подчеркнула Светлана Канаткина.

В заключении она поделилась секретом создания идеальной семьи, ведь их семейный стаж с супругом Михаилом составляет 20 лет.

"Идеальная семья - это не равняться на идеал. Вместо того, чтобы искусственно подражать чужим идеалам, лучше сконцентрироваться на создании вашей и только вашей уникальной семьи, под крышей которой живут люди, чью судьбу невозможно повторить", - подытожила она.

Ирина Шемякина