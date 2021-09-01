Первый авиарейс из Екатеринбурга в Тобольск будет выполнен 21 октября

| Фото: пресс-службы Тобольского аэропорта | Фото: пресс-службы Тобольского аэропорта

Первый пассажирский рейс из Екатеринбурга в аэропорт Тобольска "Ремезов" будет выполнен 21 октября, сообщает авиакомпания Red Wings 23 сентября.

Полеты по маршруту Екатеринбург - Тобольск - Екатеринбург будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100. Это уникальное направление в маршрутной сети Red Wings из аэропорта Кольцово, оно будет доступно только пассажирам авиакомпании.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании.

Добавим, компания Red Wings входит в десятку крупнейших в стране по авиаперевозкам. Флот авиакомпании включает 24 пассажирских лайнера - это Airbus 320/321, SSJ100 и Boeing 777. Базовые аэропорты – Домодедово, Кольцово (Екатеринбург), Баландино (Челябинск), Пулково (Санкт-Петербург) и Жуковский.