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Первый авиарейс из Екатеринбурга в Тобольск будет выполнен 21 октября

Общество, 17:03 23 сентября 2021

пресс-службы Тобольского аэропорта | Фото: пресс-службы Тобольского аэропорта

Первый пассажирский рейс из Екатеринбурга в аэропорт Тобольска "Ремезов" будет выполнен 21 октября, сообщает авиакомпания Red Wings 23 сентября.

Полеты по маршруту Екатеринбург - Тобольск - Екатеринбург будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100. Это уникальное направление в маршрутной сети Red Wings из аэропорта Кольцово, оно будет доступно только пассажирам авиакомпании.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании.

Добавим, компания Red Wings входит в десятку крупнейших в стране по авиаперевозкам. Флот авиакомпании включает 24 пассажирских лайнера - это Airbus 320/321, SSJ100 и Boeing 777. Базовые аэропорты – Домодедово, Кольцово (Екатеринбург), Баландино (Челябинск), Пулково (Санкт-Петербург) и Жуковский.

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# авиаперевозки , Тобольск

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