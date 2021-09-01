ГИБДД призывает тюменских водителей соблюдать скоростной режим

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ГИБДД призывает водителей правильно выбирать скоростной режим во время дождя и заморозка. В регионе зафиксировано увеличение аварийности на федеральных автодорогах и в областном центре.

"Водители должны выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, учитывая состояние проезжей части, скользкую поверхность, осадки, туман, время суток. На мокрой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается. Автоинспекторы, останавливая водителей, объясняют им эти факты, доводя трагические последствия легкомысленного отношения к выбору скорости на дорогах", - подчеркнули в ведомстве.

В этом году в Тюменской области произошло 472 ДТП из-за нарушения скоростного режима, 34 человека погибли, 630 человек получили травмы. При этом более 500 тысяч раз автомобилисты привлекались к административной ответственности за превышение скорости, большинство нарушений зафиксированы камерами на дорогах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.