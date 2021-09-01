  • 25 сентября 202125.09.2021суббота
  • USD73,0081
    EUR85,6823
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер северо-восточный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

ГИБДД призывает тюменских водителей соблюдать скоростной режим

Общество, 16:37 25 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ГИБДД призывает водителей правильно выбирать скоростной режим во время дождя и заморозка. В регионе зафиксировано увеличение аварийности на федеральных автодорогах и в областном центре.

"Водители должны выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, учитывая состояние проезжей части, скользкую поверхность, осадки, туман, время суток. На мокрой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается. Автоинспекторы, останавливая водителей, объясняют им эти факты, доводя трагические последствия легкомысленного отношения к выбору скорости на дорогах", - подчеркнули в ведомстве.

В этом году в Тюменской области произошло 472 ДТП из-за нарушения скоростного режима, 34 человека погибли, 630 человек получили травмы. При этом более 500 тысяч раз автомобилисты привлекались к административной ответственности за превышение скорости, большинство нарушений зафиксированы камерами на дорогах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:07 25.09.2021Академик РАН создаст в ТюмГУ центр генетических технологий
16:57 25.09.2021Победителей конкурса "Кадры будущего. Тюменская область" наградили дипломами
16:37 25.09.2021ГИБДД призывает тюменских водителей соблюдать скоростной режим
16:25 25.09.2021Тюменцы вышли на здоровую прогулку с домашними питомцами