Более 100 ребят борются за звание "Студент года-2021"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 студентов Тюменской области борются за звание "Студент года-2021". Конкурсные испытания проходили в онлайн-формате.

Участники презентовали себя, рассказывали о своих самых значимых достижениях, а также проходили собеседования с членами жюри и отвечали на вопросы о своей деятельности в рамках номинации.

"Оценка складывается из нескольких составляющих – достижения участника, а также из результатов его очных испытаний. Студент года должен определяться не только по портфолио, мы должны оценить его умение презентовать себя, аргументированно рассуждать, решать непростые задачи, а также проверить, насколько он компетентен в сфере, в которой заявился на конкурс", – рассказала член оргкомитета регионального этапа премии "Студент года-2021" и руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева.

Победители регионального этапа получат подарки от партнёров, а также примут участие во Всероссийском заочном этапе премии "Студент года-2021", пишет "АиФ-Западная Сибирь".