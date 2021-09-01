Десять суток проведет под арестом севший пьяным за руль тюменец

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10 суток административного ареста получил тюменец за отказ пройти медицинское освидетельствование. Водителя-бесправника с признаками алкогольного опьянения остановили инспекторы ДПС, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Суд установил, что мужчина, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля Chevrolet Lacetti и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Инспектор заметил у водителя признаки явного алкогольного опьянения и предложил ему пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

Мировой судья привлек тюменца к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ и назначил ему 10 суток ареста.