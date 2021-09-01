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Десять суток проведет под арестом севший пьяным за руль тюменец

Происшествия, 11:22 27 сентября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

10 суток административного ареста получил тюменец за отказ пройти медицинское освидетельствование. Водителя-бесправника с признаками алкогольного опьянения остановили инспекторы ДПС, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Суд установил, что мужчина, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля Chevrolet Lacetti и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Инспектор заметил у водителя признаки явного алкогольного опьянения и предложил ему пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

Мировой судья привлек тюменца к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ и назначил ему 10 суток ареста.

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# арест , пьяная езда , Тюменский областной суд

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