На тюменских стихийных рынках изъяли 740 кг овощей и фруктов

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

Более 740 кг продукции изъяли у нелегальных уличных продавцов с 20 по 26 сентября в Тюмени. Места стихийной торговли проверили сотрудники полиции и специалисты департамента потребительского рынка администрации города.

"Продукты находятся в открытых коробках, без соблюдения санитарных требований, а рядом образуются мусор и грязь. Ответственность за качество и безопасность такой продукции никто не несет. При этом у большинства продавцов отсутствуют медицинские книжки", — комментируют в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

На торговцев, незаконно реализующих фрукты и овощи, составлен 31 протокол.

Судебные приставы арестовали имущество семи должников, которые уже привлекались к административной ответственности за незаконную торговлю, и не оплатили штрафы.