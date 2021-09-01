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На тюменских стихийных рынках изъяли 740 кг овощей и фруктов

Общество, 12:49 28 сентября 2021

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

Более 740 кг продукции изъяли у нелегальных уличных продавцов с 20 по 26 сентября в Тюмени. Места стихийной торговли проверили сотрудники полиции и специалисты департамента потребительского рынка администрации города.

"Продукты находятся в открытых коробках, без соблюдения санитарных требований, а рядом образуются мусор и грязь. Ответственность за качество и безопасность такой продукции никто не несет. При этом у большинства продавцов отсутствуют медицинские книжки", — комментируют в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

На торговцев, незаконно реализующих фрукты и овощи, составлен 31 протокол.

Судебные приставы арестовали имущество семи должников, которые уже привлекались к административной ответственности за незаконную торговлю, и не оплатили штрафы.

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# незаконная торговля , проверки

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