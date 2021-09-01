Дом на Константина Заслонова в Тюмени признан зоной вероятной ЧС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям дома по ул. Константина Заслонова, 9 в Тюмени предложено временно переселиться в гостиницу. Здание признано зоной вероятной чрезвычайной ситуации, сообщает городская администрация.

Напомним, деревянный четырехквартирный жилой дом на четыре семьи построен 56 лет назад и находится в собственности муниципалитета. В 2015 году он признан аварийным, в план по расселению попал на 2025 год. Однако находиться там небезопасно уже сейчас.

В августе управляющая компания организовала обследование строительных конструкций здания. Установлено, что эксплуатировать дом опасно. Соответствующий отчет предоставлен в департамент городского хозяйства.

На сновании этих данных принято решение признать дом зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Доступ к нему в настоящее время ограничен, обеспечена охрана общественного порядка. Жителям предложили временно переселиться в гостиницу.