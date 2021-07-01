Жильцы аварийного дома на Константина Заслонова в Тюмени добиваются расселения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Покосившиеся стены, сгнившие полы, неисправное печное отопление, отсутствие водопровода и удобства на улице – в таких условиях вынуждены жить жильцы дома № 9 по улице Константина Заслонова в Тюмени.

Деревянный четырехквартирный жилой дом находится в собственности у муниципалитета. В настоящее время по договорам социального найма там проживают четыре семьи, одна из которых многодетная. В 2015 году дом признали аварийным, в план по расселению он попал на 2025 год. Однако уже сейчас находиться там небезопасно.

16 июля представители Общероссийского народного фронта, администрации города, МЧС России по Тюменской области, прокуратуры, Государственной жилищной инспекции и управляющей компании встретились с жильцами, чтобы наметить пути решения проблемы.

Жительница одной из квартир, многодетная мама Елена Ковалева, рассказала, в каких условиях приходиться выживать ее семье.

"Дом постоянно "играет", печка в плачевном состоянии, пол провалился и находится под уклоном, под мебель ставим подставки. Мы боимся, что зиму в таких условиях нам не пережить. По мере возможности стараемся поддерживать целостность дома, однако с каждым годом это становится все труднее", – поделилась она.

За 56 лет с момента постройки фундамент и нижние бревна сгнили, а сам дом потерял свои геометрические формы – потолки деформировались, полы стали неровными. Жить в таких условиях опасно. Это признали все участники встречи. Однако, чтобы предпринять шаги к решению вопроса, необходимо официальное исследование и заключение экспертной комиссии.

Заместитель директора управляющей компании "УютСервисБыт" Расим Гусеинов заверил жильцов, что уже в августе такую экспертизу проведут.

"Это позволит нам понять, какое сейчас состояние дома, требуется ли проведение ремонта и возможно ли вообще это сделать или необходимо расселение собственников. Решение будет зависеть от результатов исследования", - пояснил он.

Председатель комитета жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда департамента городского хозяйства Виталий Данилов добавил, что такое обследование необходимо, чтобы понять, как двигаться дальше.

"Мы должны четко понимать, можно ли выполнить какие-то мероприятия по поддержанию дома в приемлемом состоянии до момента расселения или нет. Ждем заключения и потом будем принимать решения", - сказал он.

Проведут работу и представители других ведомств – Государственной жилищной инспекции, прокуратуры, МЧС.

Член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Тюменской области Сергей Соловьев, подводя итог встречи, отметил, что понимание дальнейших действий есть. Главная задача, по его словам, обеспечить безопасность людей до момента расселения. Большой плюс – это подключение к решению проблемы всех заинтересованных ведомств.

"Люди, которые здесь живут, они терпят в буквальном смысле слова. Их нельзя назвать маргиналами или саботажниками, люди выживают, как могут, и мы не имеем права пройти мимо этого факта. На основании уже имеющейся информации мы будем готовить обращение главе города Руслану Кухарурку и в прокуратуру, потому что считаем, что здесь контроль должен обеспечиваться на самом высоком уровне", - подчеркнул Сергей Соловьев.

Любовь Голышева