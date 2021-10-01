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В Тюмени по ул. Хохрякова организовано двухстороннее движение транспорта

Общество, 16:42 01 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухстороннее движение транспорта организовано по ул. Хохрякова в Тюмени, на участке от ул. Челюскинцев до ул. Кирова, с 1 октября.

По информации городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, данное решение принято для увеличения пропускной способности ул. Челюскинцев со стороны заречной части города.

Дорожно-транспортная ситуация по ул. Челюскинцев ухудшилась в связи ремонтом ул. Володарского. Изменение организации дорожного движения на участке будет действовать на период работ.

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени

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# движение , транспорт

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