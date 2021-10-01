В Тюмени по ул. Хохрякова организовано двухстороннее движение транспорта
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Двухстороннее движение транспорта организовано по ул. Хохрякова в Тюмени, на участке от ул. Челюскинцев до ул. Кирова, с 1 октября.
По информации городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, данное решение принято для увеличения пропускной способности ул. Челюскинцев со стороны заречной части города.
Дорожно-транспортная ситуация по ул. Челюскинцев ухудшилась в связи ремонтом ул. Володарского. Изменение организации дорожного движения на участке будет действовать на период работ.
| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени