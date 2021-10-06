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ТИУ получил 3,6 млн рублей на обучение сотрудников в сфере защиты интеллектуальной собственности

Общество, 08:35 06 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десять сотрудников Тюменского индустриального университета пройдут подготовку в Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Федеральный грант на обучение кадров в размере 3,6 млн рублей вуз выиграл на конкурсе министерства образования и науки РФ.

Сотрудники университета освоят программы повышения квалификации в области правовой охраны, защиты и коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности научно-педагогических работников.

Как сообщили в отделе медиа и внешних коммуникаций ТИУ, итогом их обучения станет разработка и реализация в образовательных программах дисциплин для студентов и аспирантов.

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# гранты , обучение , ТИУ

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