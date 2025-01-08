Около двух тысяч жителей и гостей Тюмени посетили выставку "Традиции тюркского убранства"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 1 тыс. 900 жителей и гостей Тюмени посетили выставку "Традиции тюркского убранства" в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Проект показывает особенности домашнего интерьера сибирских татар. Каждая деталь домашнего убранства имеет свой смысл и значение. Интерьер традиционного жилища сибирских татар рассматривается как культурный феномен, играющий важную роль в сохранении национальной идентичности тюркоязычных народов России.

Посетить выставку "Традиции тюркского убранства" можно до 20 февраля 2025 года.

Стоимость: взрослые – 100 рублей, дети, пенсионеры, студенты, многодетные семьи, маломобильные группы – бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+.