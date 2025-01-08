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Тюменские кадеты плетут для СВО сети "Грязный снег" и "Снег"

Общество, 10:01 08 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища с началом новой учебной четверти приняли решение перейти на плетение сетей для СВО из спанборда "Грязный снег" и "Снег" для соблюдения сезонных изменений в природе.

Сотрудники училища приняли активное участие в сборе денежных средств для благотворительного фонда "Победа", организованного тюменским городским Советом ветеранов при поддержке администрации города. Благодаря средствам, собранным в училище, для бойцов СВО были закуплены пять сварочных аппаратов с комплектующими, сообщает канал "Добро-Информ" Министерства обороны Российской Федерации.

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# Тюменское президентское кадетское училище

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