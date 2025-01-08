Тюменские кадеты плетут для СВО сети "Грязный снег" и "Снег"
Общество, 10:01 08 января 2025
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища с началом новой учебной четверти приняли решение перейти на плетение сетей для СВО из спанборда "Грязный снег" и "Снег" для соблюдения сезонных изменений в природе.
Сотрудники училища приняли активное участие в сборе денежных средств для благотворительного фонда "Победа", организованного тюменским городским Советом ветеранов при поддержке администрации города. Благодаря средствам, собранным в училище, для бойцов СВО были закуплены пять сварочных аппаратов с комплектующими, сообщает канал "Добро-Информ" Министерства обороны Российской Федерации.