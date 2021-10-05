Новый бассейн в Ялуторовске откроют в ноябре

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Новый бассейн с фитнес-залом в Ялуторовске имеет площадь более 4,5 тыс. кв. метров, его откроют в ноябре. Посещать его смогут и взрослые, и дети.

Об этому корреспонденту "Тюменской линии" рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ялуторовска Николай Макурин.

Стандартная стоимость посещения бассейна до 17 часов составит 150 рублей в час, после 17 часов — 200 рублей в час. Аналогичные цены - и на посещение фитнес-зала, уточнил Николай Макурин. Для льготных категорий граждан, в числе которых пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные семьи, на посещение бассейна и фитнес-зала предусмотрена скидка в размере 50%.

Пропускная способность нового бассейна в Ялуторовске составит 42 человека в час, пропускная способность тренажерного зала — 34 человека в час. В бассейне в оздоровительных группах работать с горожанами будут инструкторы по спорту.

По словам Николая Макурина, заниматься плаванием на уроках физической культуры смогут учащиеся школ Ялуторовска. Планируется, что учителя физкультуры пройдут специальное обучение и будут вести занятия совместно с инструкторами по спорту.

Напомним, по результатам рейтингового голосования в 2018 году бассейн был выбран как первоочередной для строительства в Ялуторовске. Аналогичный типовой объект открылся в Заводоуковске и скоро начнет работу в Тобольске.

Открытие нового бассейна в Ялуторовске намечено на ноябрь. В нем есть шесть дорожек длиной 25 метров, трибуны на 120 мест, фитнес-зал площадью 288 кв. метров, раздевалки и кафе.

Название для нового объекта еще не выбрано, делиться идеями просят горожан в соцсетях. Среди предложений — "Ялта", "Дельфин", "Посейдон", "Волна", "Мечта" и другие.

| Фото: группа Ялуторовск: официальные новости ВКонтакте | Фото: группа Ялуторовск: официальные новости ВКонтакте

Влада Нерадовская