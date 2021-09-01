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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители Заводоуковска смогут посещать новый бассейн уже в сентябре

Губернатор, 18:57 01 сентября 2021

фото: оперштаб Тюменской области

Новый бассейн в Заводоуковске будет открыт 7 сентября. Объект был построен по итогам рейтингового голосования жителей. Сейчас идет процедура передачи здания из областной в муниципальную собственность. Условия, в которых станут тренироваться взрослые и дети, проконтролировал Александр Моор.

В бассейне - шесть дорожек длиной 25 м, также в здании будет работать фитнес-зал.

"Уверен, что уже в сентябре здесь пройдут первые заплывы. График работы бассейна рассчитан не только на спортсменов, но и на обычных горожан. Особенно важно, на мой взгляд, что здесь, как и на всех остальных наших объектах спорта и социальной сферы, созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями", - сказал он.

фото: оперштаб Тюменской области

Спортивный объект построен в сжатые сроки и с высоким качеством, заверил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. "Государственный контракт на строительство крытого бассейна в Заводоуковске заключен 10 марта 2020 года. Общая площадь здания - 5 тыс. кв. метров. Есть функциональные зоны: раздевалки, сауна, гардероб, кафе", - уточнил он.

По проекту, в фитнес-зале можно проводить групповые занятия гимнастикой, хореографией, танцевальной аэробикой, упражнениями, а также спортивные игры.

"В настоящее время администрация Заводоуковского городского округа проводит регистрацию права из областной собственности в муниципальную, после чего объект передадут в оперативное управление детско-юношеской спортивной школе", - добавила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

фото: оперштаб Тюменской области

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Заводоуковск , спортивные школы

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