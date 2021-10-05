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Пьяный тракторист устроил аварию в Ялуторовском районе

Происшествия, 15:53 05 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два нетрезвых водителя спровоцировали аварии в Ялуторовском районе и Ялуторовске 4 октября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В дер. Яр Ялуторовского района сломался трактор Т-40. "У него что-то заклинило, как пояснил тракторист, и машина стала ездить по кругу. В конце концов у трактора отцепилась тележка, он въехал в соседний палисадник и опрокинул скамейку", - рассказали в ГИБДД.

Пострадавших нет. Тракторист цел, но пьян. Показания алкотестера составили 1,37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Прав на трактор у селянина нет.

На ул. Северной в Ялуторовске 63-летний водитель "Лады" 14-й модели не выбрал безопасную скорость и дистанцию, машина въехала в "Ладу Калину". 30-летняя водитель машины "Лады Калины" получила ушибы. Водитель второй "Лады" был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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