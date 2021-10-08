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Аэропорт Ремезов в Тобольске тестируют волонтеры

Общество, 18:10 08 октября 2021

ИА Тюменская линия

Тестовые испытания пропускной способности с участием добровольцев проходят в аэропорту Ремезов Тобольска. Это финальный этап его подготовки к полноценной операционной деятельности, сообщили в пресс-службе тобольского аэропорта.

Волонтерами выступают студенты местных вузов. Они проходят путь пассажиров, вылетающих внутренними рейсами. Специалисты оценивают все технологические системы аэропорта и готовность персонала к обслуживанию реальных пассажиров. Кроме стандартных процедур, в числе которых обработка багажа, проверка документов пассажиров и их досмотр на наличие запрещенных к перевозке вещей, отрабатываются и дополнительные сценарии. Это отказ оборудования, снятие зарегистрированного пассажира и багажа с рейса, оформление оружия, обслуживание маломобильных пассажиров.

При этом проверяется реакция людей, впервые оказавшихся в терминале. Один из ключевых критериев — понятность и доступность навигации во всех зонах терминала.

Позади уже четыре этапа испытаний пропускной способности тобольского аэропорта, впереди еще один, который назначен на 12 октября.

Напомним, первый рейс аэропорт Ремезов принял 24 сентября из Москвы. С 15 октября он начнет принимать регулярные самолеты из столицы, а затем из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

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# аэропорт , Тобольск

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