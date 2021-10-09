В Тюменской области зафиксирована смерть девяти пациентов с коронавирусом

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Смерть девяти пациентов с COVID-19 зарегистрирована в Тюменской области за сутки. Заболели 263 человека, 195 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб данные на 9 октября.

Всего в России за последние сутки выявлено 29 тыс. 362 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 968 летальных исходов. Полностью выздоровели 21 тыс. 49 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 1 человек, в Санкт-Петербурге – 2 тыс. 717, в Московской области - 1 тыс. 689. В Свердловской области выявили 551 случай, в Челябинской области - 400, в Ханты-Мансийском автономном округе - 202, в Курганской области - 162, на Ямале - 16.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 746 тыс. 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 215 тыс. 453 летальных исхода, выздоровели 6 млн 840 тыс. 845 человек.