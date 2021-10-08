В Тюменской области в сентябре проверили 43 предприятия на наличие нарушений по COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

43 объекта в ходе рейдов проверили в сентябре специалисты департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, управления Роспотребнадзора и регионального УМВД.

Они проконтролировали соблюдение ограничений в связи с пандемией коронавируса на предприятиях общественного питания, торговли, бытовых услуг, в учреждениях культуры, медицины, спортивных организациях. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

На предприятия общественного питания контролирующие органы выезжали пять раз. В двух организациях выявили нарушения, возбудили дела об административных правонарушениях. Материалы передадут в суд для принятия решения о привлечении нарушителей к административной ответственности. Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф. Для граждан - от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Сейчас проверки соблюдения ограничений проходят ежедневно. В региональном штабе напомнили, что решения о введении дополнительных ограничений, либо снятии части ограничений, в том числе в отношении деятельности организаций общественного питания, зависит от развития санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Тюменской области.