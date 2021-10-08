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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость COVID-19 среди пожилых

Общество, 09:43 08 октября 2021

Наибольший показатель заболеваемости коронавирусом с 27 сентября по 3 октября в Тюменской области был отмечен в возрастной группе старше 65 лет. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным областного управления Роспотребнадзора, второе место среди заболевших занимает возрастная группа от 50 до 64 лет. Затем идут люди среднего возраста от 30 до 49 лет.

Самое высокое число заразившихся коронавирусной инфекцией среди детей специалисты ведомства зафиксировали в возрастной группе от 15 до 17 лет.

Инна Кондрашкина

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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