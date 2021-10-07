Смерть шести пациентов с COVID-19 зафиксирована в Тюменской области

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В Тюменской области зафиксирована смерть шести человек с коронавирусом. Выявлено 257 случаев болезни, 189 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 27 тыс. 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 924 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 330 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 404 человека, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 418, в Московской области - 1 тыс. 454.

В Свердловской области зафиксировали 539 случаев, в Челябинской области - 395, в Ханты-Мансийском автономном округе - 194, в Курганской области - 155, в Ямало-Ненецком автономном округе - 108.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 690 тыс. 110 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 213 тыс. 549 летальных исходов, выздоровели 6 млн 799 тыс. 230 человек.