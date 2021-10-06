В Тюменской области зарегистрирована смерть шести человек c СOVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смерть шести пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Заболели 253 человека, выздоровели 185, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 133 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 929 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 19 тыс. 841 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 589 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 187, в Московской области - 1 тыс. 410.

В Свердловской области выявили 531 случай болезни, в Челябинской области - 394, в Ханты-Мансийском автономном округе - 190, в Курганской области - 149, в Ямало-Ненецком автономном округе - 106.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 662 тыс. 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 212 тыс. 625 летальных исходов, выздоровели 6 млн 778 тыс. 900 человек.