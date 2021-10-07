Владимир Якушев: заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах УФО

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Далее в сюжете В Тюменской области на 80% выполнен план по вакцинации от COVID-19

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех без исключения регионах Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

"Ситуация очень напряженная. Среди госпитализированных много тяжелобольных, занято почти 95 процентов коек в стационарах, выделенных под больных ковидом", - констатировал он, подчеркнув, что в этой ситуации важно тщательно соблюдать все меры профилактики, а также активно продолжать прививочную кампанию.

К сожалению, число желающих привиться снижается. На сегодняшний день привито более 60% жителей Уральского федерального округа.

В лидерах по-прежнему Тюменская область, полный курс вакцинации прошёл 81% жителей от планового числа, ХМАО-Югра - вакцинировано 72% жителей от плана, и ЯНАО - обе прививки получили 73% жителей. В Курганской области два компонента вакцины поставили 60%, в Свердловской - 56%, в Челябинской - 52% от плановых показателей.

Количество вакцин в регионах достаточное, вместе со стационарными работают выездные пункты вакцинации.

Евгений Бабенко