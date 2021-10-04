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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки

Общество, 14:03 04 октября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

245 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Скончались двое человек, выздоровели 182, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 25 тыс. 781 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 883 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 тыс. 526 человек.

В Москве выявили 4 тыс. 410 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 198, в Московской области - 1 тыс. 733.

В Свердловской области зарегистрировали 534 случаев, в Челябинской области - 391, в Ханты-Мансийском автономном округе - 187, в Курганской области - 140, в Ямало-Ненецком автономном округе - 103.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 612 тыс. 317 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 210 тыс. 801 летальный исход, выздоровел 6 млн 740 тыс. 491 человек.

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# коронавирус

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