174 человека выздоровели после COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

174 человека выздоровели после COVID-19 в Тюменской области за сутки. Выявлено 238 новых случаев, зафиксирована смерть пяти пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 888 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 867 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 826 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 998 человек, в Московской области - 1 тыс. 216, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 007.

В Свердловской области зафиксировано 526 новых случаев, в Челябинской области - 381, в Ханты-Мансийском автономном округе - 181, в Курганской области - 127, в Ямало-Ненецком автономном округе - 99.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 511 тыс. 026 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 207 тыс. 255 летальных исходов, выздоровели 6 млн 672 тыс. 767 человек.