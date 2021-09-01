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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области на карантин по COVID-19 закрыты 23 класса

Общество, 10:07 29 сентября 2021

В Тюменской области на карантин в связи с выявлением случаев заболевания COVID-19 закрыто 23 класса в 13 школах. На дистанционное обучение переведены около 4% классов по всей области из-за подъема заболеваемости ОРВИ.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"Также в связи с отсутствием 20 процентов и более учащихся в классе по причине заболевания ОРВИ на дистанционное обучение переведены 3,8 процента от всех классов в субъекте, 3 процента учащихся временно не посещают общеобразовательные учреждения", - отметили эксперты.

Что касается детских садов, то по данным на 28 сентября, в регионе на карантин по COVID-19 закрыто 28 групп в 23 дошкольных учреждениях.

"Полностью закрыто три дошкольных отделения при общеобразовательных учреждениях, частично закрыты шесть групп в четырёх детских садах в связи с ОРВИ", - добавили в оперштабе.

Любовь Голышева

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# детские сады , карантин , коронавирус , школы

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