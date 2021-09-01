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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

233 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

Общество, 14:38 28 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

233 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки. 168 человек выздоровели после коронавирусной инфекции, зафиксирована смерть девяти пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 21 тыс. 559 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 852 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 тыс. 368 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 541 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 530, в Московской области - 1 тыс. 450.

В Свердловской области зафиксировано 518 новых случаев, в Челябинской области - 375, в Ханты-Мансийском автономном округе - 176, в Курганской области - 121, в Ямало-Ненецком автономном округе - 97.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 464 тыс. 708 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 205 тыс. 531 летальный исход, выздоровели 6 млн 635 тыс. 485 человек.

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# коронавирус

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