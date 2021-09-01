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231 новый случай COVID-19 выявлен в Тюменской области за сутки

Общество, 14:01 26 сентября 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

231 новый случай COVID-19 выявлен в Тюменской области за сутки. 168 человек выздоровели после коронавирусной инфекции, зафиксирована смерть трех пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 22 тыс. 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 тыс. 671 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 275 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 55, в Московской области - 1 тыс. 215.

В Свердловской области зафиксировано 521 новый случай, в Челябинской области - 372, в Ханты-Мансийском автономном округе - 179, в Курганской области - 122, в Ямало-Ненецком автономном округе - 98.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 420 тыс. 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 тыс. 900 летальных исходов, выздоровели 6 млн 604 тыс. 604 человека.

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# коронавирус

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