На Ямале режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до конца 2021 года

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Режим повышенной готовности в ЯНАО продлен до 31 декабря 2021 года. Все ограничения, действующие в округе, сохраняются.

По информации правительства ЯНАО, жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями остаются на самоизоляции. Всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее полутора метров. Заполняемость кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров по-прежнему не должна превышать 75%.

Прибывающие в регион должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, выполненный не более чем за три календарных дня. Исключение составляют те, кто проживают в округе, несовершеннолетние, а также те, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом не более полугода назад. Для подтверждения необходимо предъявить QR-код, полученный на портале “Госуслуги”.

При выходе на работу из отпуска или командировки длительностью более пяти дней, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. В случае его отсутствия, работодатель может на 14 дней перевести сотрудника на дистанционную работу, либо предоставить очередной оплачиваемый отпуск. Требования не распространяются на работников, привитых от COVID-19 либо перенесших коронавирусную инфекцию не более полугода назад.