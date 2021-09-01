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229 случаев коронавируса выявлено за сутки в Тюменской области

Общество, 14:04 25 сентября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

229 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки. 162 человека выздоровели после коронавирусной инфекции, зафиксирована смерть 12 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 22 тыс. 41 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% — без клинических проявлений болезни. Зафиксировано 822 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 325 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 211 человек, в Московской области - 1 тыс. 106, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 907. В Свердловской области зафиксировано 518 новых случаев, в Челябинской - 370, в Ханты-Мансийском автономном округе - 171, в Курганской области - 120, в Ямало-Ненецком автономном округе - 97.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 398 тыс. 415 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 тыс. 95 летальных исходов, выздоровели 6 млн 590 тыс. 933 человека.

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# коронавирус

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