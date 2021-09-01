  • 24 сентября 202124.09.2021пятница
  • USD72,7245
    EUR85,2040
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер юго-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Осенний пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается ниже прошлогоднего

Общество, 11:31 24 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сообщает РИА Новости.

"Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию", — сказал Горелов.

Он отметил, что масочный режим пока никто не отменял, постановление главного государственного врача России продолжает действовать и маски нужно носить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , коронавирус , прогноз

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:43 24.09.2021В Тюмени стелу "Город трудовой доблести" установят в сквере Машарова
11:31 24.09.2021Осенний пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается ниже прошлогоднего
10:50 24.09.2021Международный форум "Кинопедагогика" пройдет в Тюмени офлайн и онлайн
10:30 24.09.2021Меланхолию можно победить тремя апельсинами: в Тюмени состоялась премьера международного спектакля