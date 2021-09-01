Медики Заводоуковского моногоспиталя: "Коронавирусная инфекция помолодела"

| Фото: Здравоохранение Тюменской области | Фото: Здравоохранение Тюменской области

Коронавирусная инфекция помолодела. В моноинфекционный госпиталь Заводоуковска стали чаще поступать молодые люди с тяжелыми формами заболевания. Об этом рассказал главный врач Областной больницы №12 Заводоуковска Николай Сипачев.

Моногоспиталь для ковидных больных на 70 коек в городе открыли осенью 2020 г. на базе корпуса детского инфекционного отделения. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией был зафиксирован с сентября 2020 года.

"Серьезная нагрузка пришлась на октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года. Для того, чтобы обеспечить коечный резерв пришлось развернуть еще один моногоспиталь для средне-тяжелых пациентов. Второй моногоспиталь работает в тесной связи с первым. При необходимости более тяжелые пациенты переводятся туда", - отметил Николай Сипачев.

В моногоспиталь в первую очередь госпитализируются пациенты имеющие хронические заболевания. Более половины пациентов - старшей возрастной категории.

Оба ковидных госпиталя Заводоуковска оснащены всем необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Есть препараты и капельницы. Лечение постоянно пересматривается с учетом новых научных данных.

Евгений Новоселов