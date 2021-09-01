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В Тюменской области зарегистрирована смерть 11 человек с COVID-19

Общество, 13:58 23 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Смерть 11 пациентов с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 226 новых случаев, выздоровели 153 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 21 тыс. 438 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 820 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 567 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 445 человек, в Московской области - 936, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 698.

В Свердловской области зафиксировано 513 новых случая, в Челябинской области - 365, в Ханты-Мансийском автономном округе - 162, в Курганской области - 119, в Ямало-Ненецком автономном округе - 92.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 354 тыс. 995 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 201 тыс. 445 летальных исходов, выздоровели 6 млн 558 тыс. 780 человека.

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# коронавирус

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